VIOLENTO SCONTRO TRA DUE AUTO A SAN GIOVANNI LA PUNTA, DUE FERITI

Un violento scontro tra due veicoli quello avvenuto stamattina, verso le 7.00, in via Monaci nel comune di San Giovanni la Punta.

Nello scontro ad essere coinvolti sono stati una Renault Modus ed una Mercedes, sulla dinamica sono ancora in corso gli accertamenti dei Carabinieri, intervenuta per i rilievi di legge.

Dopo il violento urto, un occupante dei mezzo è rimasto incastrato tra le lamiere, sul posto si è reso necessario l’intervento dei vigili del fuoco, allertati da alcuni passati, che hanno lavorato con cesoie e divaricatore per liberare il malcapitato dal veicolo ed in seguito affidato al 118, i pompieri hanno poi provveduto alla messa in sicurezza dei mezzi incidentati e dell'area del sinistro.

Trasportati in ospedale gli entrambi conducenti dei mezzi, in modo piu grave il conducente della Modus che è stato trasferito all'ospedale Cannizzaro in condizioni serie, per gli accertamenti e le cure del caso .

Il traffico lungo il tratto interessato dal sinistro è rimasto chiuso al traffico per consentire i soccorsi e gli accertamenti del caso per stabilire l'esatta dinamica.