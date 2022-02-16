95047

VIOLENTO SCONTRO TRA DUE AUTO DAVANTI AL POLICLINICO DI CATANIA , UNA SI RIBALTA

A cura di Redazione Redazione
16 febbraio 2022 15:43
Incidente stradale nella mattina di oggi, 16 Febbraio 2022 a Catania in Via Santa Sofia nei pressi dell'ingresso del Pronto Soccorso dell'ospedale Policlinico .

Per motivi  in fase di accertamento da parte della Polizia Municipale ,  due vetture sono entrate a contatto e la Suzuki Ignis si è ribaltata.

Fortunatamente nell'incidente nessuna grave conseguenza per i conducenti dei due mezzi, entrambi, non hanno subito gravi conseguenze nonostante la violenza dell'impatto.

Il traffico ha subito notevoli rallentamenti per consentire le operazioni di soccorso e per mettere liberare e mettere  in sicurezza la carreggiata.

