VIOLENTO SCONTRO TRA DUE AUTO DAVANTI AL POLICLINICO DI CATANIA , UNA SI RIBALTA

CATANIA: VIOLENTO SCONTRO TRA DUE AUTO, UNA SI RIBALTA

Incidente stradale nella mattina di oggi, 16 Febbraio 2022 a Catania in Via Santa Sofia nei pressi dell'ingresso del Pronto Soccorso dell'ospedale Policlinico .

Per motivi in fase di accertamento da parte della Polizia Municipale , due vetture sono entrate a contatto e la Suzuki Ignis si è ribaltata.

Fortunatamente nell'incidente nessuna grave conseguenza per i conducenti dei due mezzi, entrambi, non hanno subito gravi conseguenze nonostante la violenza dell'impatto.

Il traffico ha subito notevoli rallentamenti per consentire le operazioni di soccorso e per mettere liberare e mettere in sicurezza la carreggiata.