VIOLENTO SCONTRO TRA DUE AUTO SULLA STATALE 121: DUE FERITI IN OSPEDALE

AGGIORNAMENTO ORE 22

Due i feriti nel terribile impatto che si è verificato sulla SS121.

Il sinistro si è verificato intorno alle ore 20.30 del 17 dicembre 2021, sulla SS121 nei pressi dello svincolo per Valcorrente, in direzione Paternò.

Ad essere coinvolti una Opel Corsa ed una Fiat Punto, quest'ultima a causa del violento impatto ha effettuato un testacoda terminando la sua corsa in senso opposto di marcia.

Ad avere la peggio una donna che era bordo della Fiat Punto che è stata estratta dall'abitacolo del mezzo dai vigili del fuoco del distaccamento di Paternò ed essere affidata immediatamente alle cure del 118.

La donna era cosciente, ma aveva forti dolori alla schiena e agli arti, ed è stata trasferita per le cure del caso all'ospedale di Catania, ferito pure un occupante dell'Opel Corsa che è stato trasferito all'ospedale di Paternò.

Il tratto interessato è stato chiuso al traffico per consentire le operazioni in totale sicurezza, intorno alle ore 22 una corsia è stata aperta per far defluire i mezzi.

Le cause dell’incidente sono in fase di accertamento, al vaglio dei Carabinieri.

