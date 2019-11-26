VIOLENTO TERREMOTO IN ALBANIA, CROLLANO DIVERSI PALAZZI, CENTINAIA DI FERITI E PERSONE SOTTO LE MACERIE

Una violenta scossa di terremoto, magnitudo 6.4, si è verificata in Albania ed è stata avvertita in gran parte del Sud Italia alle 3.54.Il terremoto è stato percepito da molte persone in Puglia, Basil...

Una violenta scossa di terremoto, magnitudo 6.4, si è verificata in Albania ed è stata avvertita in gran parte del Sud Italia alle 3.54.

Il terremoto è stato percepito da molte persone in Puglia, Basilicata, Campania e Abruzzo, ma è in Albania che si registrano danni e gravi conseguenze.

Il sisma, che ha avuto epicentro tra Shijak e Durazzo, ha causato numerosi danni agli edifici. Un palazzo di circa 6 piani è totalmente collassato a Durazzo; altri edifici sono crollati nell’area dell’epicentro, diversi a Thumanë che è una delle località più colpite. Centinaia le case danneggiate dalla fortissima scossa.

Un primo bilancio (ancora non ufficiale) parla di 2 vittime e almeno 150 feriti, ma ci sarebbero altre persone sotto le macerie. Vigili del fuoco e volontari sono impegnati nella ricerca di dispersi coinvolti nei crolli.

Alcune persone, tra cui bambini, sono stati tratte in salvo negli ultimi minuti.

Intanto numerose scosse di assestamento stanno colpendo la zona.

Il terremoto è stato così intenso da essere stato avvertito anche in Bulgaria, Bosnia ed Erzegovina, Croazia, Kosovo, Montenegro, Serbia e Macedonia.