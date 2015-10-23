Violenza sulle donne, a Paternò scattano i corsi per i docenti

Sensibilizzare il mondo della scuola e fornire agli insegnanti gli strumenti necessari a fronteggiare un fenomeno che si allarga tragicamente: l'iniziativa è dell'associazione Thamaia

95047.it Una serie di incontri di sensibilizzazione contro la violenza maschile sulle donne. Incontri che si svolgono tra Paternò e Adrano tenuti dall'associazione Thamaia con insegnanti, rappresentanti delle Forze dell’ordine e rappresentanti dei servizi sociali.

Una questione calda. Un serie di vicende serie e tragiche che non possono far abbassare la guardia: accogliere la donna che ha subito violenza non è un semplicemente un modello operativo. Bensì un percorso che si costruisce assieme a lei mettendola sempre al centro. Ci si può iscrivere semplicemente accedendo al sito: www.thamaia.org

OBIETTIVO GENERALE. Sensibilizzare il mondo della scuola e fornire agli insegnanti gli strumenti per fronteggiare il fenomeno della violenza maschile sulle donne e sviluppare percorsi formativi orientati all’acquisizione di modelli di comportamento fondati sul rispetto reciproco e alla valorizzazione della differenza fra i sessi.

OBIETTIVI SPECIFICI 1. Affrontare il tema degli stereotipi di genere e della ricaduta sulla formazione della personalità e sui comportamenti sociali dei giovani;

2. Riconoscere gli indicatori dei maltrattamenti sulle donne e i minori, nonchè le conseguenze della violenza assistita dai minori;

3. Conoscere i servizi e le risorse che sul territorio d’appartenenza sostengono la donna a fuoriuscire dalla violenza;

4. Offrire strumenti operativi per un primo approccio con le vittime di violenza di genere, siano esse alunne che intrattengono relazioni violente con i loro partner oppure alunni/e che assistono alla violenza del padre sulla madre;

5. Sperimentare procedure d’intervento comuni all’interno del contesto scolastico e in relazione con i servizi del territorio, al fine di realizzare progetti personalizzati di fuoriuscita dalla violenza;

6. Maggiore coinvolgimento delle scuole all’interno della rete antiviolenza e nella programmazione degli interventi di prevenzione.

GLI INCONTRI IN PROGRAMMA A PATERNÒ

» 29 Ottobre 2015, h 15.00-19.00

MALTRATTAMENTO SUI MINORI

Docenti: Associazione Thamaia, esponenti della Polizia Postale

– Le diverse forme di maltrattamento sui minori;

– Violenza Assistita: indicatori e conseguenze psicologiche e sociali;

– L’abuso sessuale sui minori;

– Le conseguenza della violenza sulla funzione genitoriale;

– Abuso on line: peculiarità e procedure d’intervento.

» 5 Novembre 2015, h 15.00-19.00

NORMATIVA A TUTELA DELLA DONNA E DEI FIGLI MINORI

Docenti: Associazione Thamaia, esponenti della Magistratura

– I principali reati previsti dal codice penale in materia;

– Denuncia, querela e procedibilità d’ufficio;

– Separazione e affidamento dei minori;

– Obbligo di segnalazione del reato.

» 12 Novembre 2015, h 15.00-19.00

IL LAVORO DI RETE E METODOLOGIA D’ACCOGLIENZA INTEGRATA

Docenti: Associazione Thamaia, esponenti delle Forze dell’Ordine e dei Servizi Sociali

– I Centri Antiviolenza e metodologia di accoglienza;

– Iniziative coordinate per contrastare la violenza alle donne sul territorio di Catania: l’esperienza della rete antiviolenza del distretto D16;

– Il ruolo delle FFOO e dei Servizi Sociali a supporto della scuola;

– ESERCITAZIONE: analisi di un caso e lavori di gruppo.

» 19 Novembre 2015, h 15.00-19.00

QUALE PREVENZIONE A SCUOLA?

Docenti: Associazione Thamaia, Prof.ssa Graziella Priulla, sociologa e docente all’Università di Catania

– La rappresentazione mediatica della violenza;

– Educazione sentimentale e stereotipi di genere;

– Riprogettare la didattica in ottica di genere;

– Conclusioni e valutazione del percorso formativo.