VIOLENZA SULLE DONNE, FIRMA L’APPELLO DI “DONNE IN RETE”
COMUNICATO STAMPA RICEVIAMO E PUBBLICHIAMOCon la presente siamo a comunicarvi che, in base al propagarsi di aggressioni e stupri nei confronti delle Donne ,in riferimento al post del mediatore cultura...
COMUNICATO STAMPA RICEVIAMO E PUBBLICHIAMO
Con la presente siamo a comunicarvi che, in base al propagarsi di aggressioni e stupri nei confronti delle Donne ,in riferimento al post del mediatore culturale Abid jee della cooperativa di Bologna , del mancato atto di difesa da parte del presidente della
Camera Laura Boldrini, abbiamo formato a livello nazionale un gruppo di donne , sostenuto anche da uomini, decidendo di presentare per ogni singola persona un esposto denuncia , che alleghiamo, presso i comandi locali dei carabinieri e/o presso le procure della Repubblica locali. Inoltre dopo aver formato un gruppo Facebook, presto organizzeremo una manifestazione a difesa di tutte le donne vittime per risvegliare la coscienza delle istituzioni affinché venga fatta una legge che renda il reato di stupro con la massima condanna penale e la castrazione chimica.
Per eventuali vostre richieste informazioni e/o precisazioni potete contattare le referenti per la Sicilia Sciutteri Agostina tel. 340 7301849
per il Veneto Manola Sambo tel. 327 060 6581 e Annalisa Zangrando tel. 3468269712
Cordialità dal gruppo Facebook " Dalla parte delle Donne"