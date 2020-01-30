VIRUS CINA, OMS DICHIARA 'EMERGENZA GLOBALE'

E’ arrivata la notizia tanto temuta: il coronavirus rappresenta un’emergenza globale.L’Oms ha dichiarato lo stato di emergenza. Il virus cinese infatti si sta diffondendo con rapidità e sebbene i cont...

E’ arrivata la notizia tanto temuta: il coronavirus rappresenta un’emergenza globale.

L’Oms ha dichiarato lo stato di emergenza. Il virus cinese infatti si sta diffondendo con rapidità e sebbene i contagi al di fuori della Cina siano relativamente ridotti, è notevole il rischio e la diffusione.

Allo stesso tempo l'Organizzazione Mondiale della Sanità ha deciso di non raccomandare l'introduzione di limitazioni al trasporto e al movimento di merci e persone a seguito dell'epidemia.

In un comunicato l'Oms invita tutti i Paesi a contrastare le informazioni non verificate e le illazioni legati alla diffusione dell'epidemia del virus 2019-nCoV.