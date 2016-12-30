Nuovo virus su Facebook: “Hey, che ci fai in questo video?”
Hey, che ci fai in questo video?". Si apre con questo messaggio il nuovo virus che sta circolando su Facebook, infettando le pagine di diversi utenti. Inoltrato da uno degli amici che lo ha contratto, invita ad aprire un video nel quale appare la propria immagine del profilo. Cliccando, il messaggio viene inoltrato a tutti gli altri contatti presenti nella lista degli amici.
A segnalare quest'ennesima truffa è la pagina Facebook della polizia di stato, "Una vita da social", che invita gli utenti a prestare massima attenzione e cestinare il messaggio infetto. Una volta aperto, infatti, si viene indirizzati a una falsa pagina Facebook che invita a installare un'estensione "Ad Facebook Evita", che promette di bloccare la pubblicità.
In realtà, invece, l'estensione avvia l'installazione di un software pericoloso per il proprio computer. Per evitare di cadere nella trappola, suggerisce la polizia, è importante ignorare il messaggio ed eliminarlo senza aprirlo.