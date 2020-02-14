VIRUS SUI POMODORI, ALLERTA IN SICILIA

Allarme in Sicilia per la diffusione del tomato Brown sugar virus. La commissione Attività produttive dell’Ars, presieduta da Orazio Ragusa, ha cercato di fare il punto su questa fitopatia, alla prese...

Allarme in Sicilia per la diffusione del tomato Brown sugar virus. La commissione Attività produttive dell’Ars, presieduta da Orazio Ragusa, ha cercato di fare il punto su questa fitopatia, alla presenza dell’assessore regionale per l’Agricoltura, Edy Bandiera, dei dirigenti generali del Dipartimento regionale dell’agricoltura, dei dirigenti dei servizi fitosanitari regionali, di docenti universitari, dei rappresentanti degli Ordini professionali e delle aziende che operano nel settore. Dalla riunione è emersa, si legge in una nota, la gravità di questo nuovo virus.

Il Tomato brown rugose fruit virus è stato identificato per la prima volta sul pomodoro in Israele nel 2014, successivamente in Giordania nel 2015. Il primo focolaio riscontrato in Sicilia risale alla fine del 2018.

Da qui la diffusione ha assunto proporzioni molto preoccupanti tanto che l’organizzazione europea per la protezione delle piante ha deciso di inserirlo nella cosiddetta ‘Alert list’”.

Sui pomodori, i sintomi variano a seconda del fotoperiodo, la temperatura e la varietà coltivata. I sintomi fogliari su pomodoro, è stato spiegato, sono riconducibili, nella maggior parte dei casi, a clorosi, mosaico, ingiallimenti e deformazione della lamina fogliare.

Numerosi sono stati i danni segnalati dalle aziende. E per questo motivo si sta cercando di correre ai ripari.