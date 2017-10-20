VISITA DELL'ARCIVESCOVO ALLA MENSA SOCIALE “LA BISACCIA DEL PELLEGRINO” - FOTO
Visita ieri pomeriggio di S. E. Monsignor Salvatore Gristina, Arcivescovo di Catania, nel locali di via Vittorio Emanuele, presso la mensa sociale “La Bisaccia del Pellegrino”FOTO TURI M
20 ottobre 2017 08:28
Visita ieri pomeriggio di S. E. Monsignor Salvatore Gristina, Arcivescovo di Catania, nel locali di via Vittorio Emanuele, presso la mensa sociale “La Bisaccia del Pellegrino”
