95047

VISITA DELL'ARCIVESCOVO ALLA MENSA SOCIALE “LA BISACCIA DEL PELLEGRINO” - FOTO

Visita ieri pomeriggio di S. E. Monsignor Salvatore Gristina, Arcivescovo di Catania, nel locali di via Vittorio Emanuele, presso la mensa sociale “La Bisaccia del Pellegrino”FOTO TURI M

A cura di Redazione Redazione
20 ottobre 2017 08:28
VISITA DELL'ARCIVESCOVO ALLA MENSA SOCIALE “LA BISACCIA DEL PELLEGRINO” - FOTO -
News
Condividi

Visita ieri pomeriggio di S. E. Monsignor Salvatore Gristina, Arcivescovo di Catania, nel locali di via Vittorio Emanuele, presso la mensa sociale “La Bisaccia del Pellegrino”

FOTO TURI M

VISITA DELL'ARCIVESCOVO ALLA MENSA SOCIALE “LA BISACCIA DEL PELLEGRINO” - FOTO
VISITA DELL'ARCIVESCOVO ALLA MENSA SOCIALE “LA BISACCIA DEL PELLEGRINO” - FOTO

Continua a leggere su www.95047.it

Segui 95047