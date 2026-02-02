Vitellini stipati nel cofano di un furgone: la Polizia salva 10 animali sulla Tangenziale di Catania

La Polizia di Stato ha messo in salvo 10 vitellini trovati nel cofano di un furgone, in sosta in un’area di servizio della Tangenziale di Catania.Durante un controllo, una pattuglia della Polizia Stra...

Durante un controllo, una pattuglia della Polizia Stradale di Catania ha notato il furgone parcheggiato in modo anomalo, con il motore acceso e gli sportelli aperti. Ad insospettire ulteriormente i poliziotti sono stati gli strani rumori provenire dal retro del mezzo.

A distanza di alcuni metri, sono stati identificati due uomini che hanno ammesso ai poliziotti di avere nella loro disponibilità il furgone e di essersi fermati per un trasbordo degli animali da un mezzo pesante, proveniente dal nord Italia. Dopo aver consumato un caffè al bar, i due avrebbero ripreso la marcia alla volta delle campagne del ragusano per raggiungere un’azienda agricola per consegnare al titolare i dieci vitellini, stipati nel vano merci del furgone, in uno spazio angusto e inadeguato per il trasporto degli animali. Dagli accertamenti effettuati sul posto, è emerso che il mezzo era totalmente privo di autorizzazioni e dei requisiti tecnici di temperatura e spazio, previsti dalla normativa.

Per verificare le condizioni di salute dei vitelli, gli agenti della Polizia Stradale hanno chiesto l’intervento dei medici veterinari del Dipartimento di Prevenzione dell’Asp di Catania.

I due uomini, entrambi catanesi, e il titolare dell’azienda agricola, ragusano, sono stati denunciati, ferma restando la presunzione di innocenza degli indagati valevole ora e fino a condanna definitiva.