VITTORIA: BMW SI SCHIANTA DAVANTI AL PORTONE DI UNA CHIESA
A cura di Redazione
22 settembre 2019 18:52
Una Bmw è finita sul portone di ingresso della chiesa di Sant’Antonio in piazza del Calvario a Vittoria.
Una tragedia evitata. Al momento dello scontro la chiesa era ancora chiusa.
La celebrazione iniziava alle 18.
Sono intervenuti gli uomini della polizia municipale di Vittoria e i sanitari del 118 che hanno portato i due feriti in ospedale.
Indagini sono in corso per stabilire la velocità con la quale l’automobilista percorreva il tratto di strada.