VITTORIA: BMW SI SCHIANTA DAVANTI AL PORTONE DI UNA CHIESA

Una Bmw è finita sul portone di ingresso della chiesa di Sant’Antonio in piazza del Calvario a Vittoria.

Una tragedia evitata. Al momento dello scontro la chiesa era ancora chiusa.

La celebrazione iniziava alle 18.

Sono intervenuti gli uomini della polizia municipale di Vittoria e i sanitari del 118 che hanno portato i due feriti in ospedale.

Indagini sono in corso per stabilire la velocità con la quale l’automobilista percorreva il tratto di strada.