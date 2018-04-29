95047

VITTORIA: Salvati dai Vigili del fuoco due turisti bloccati su uno scoglio - VIDEO

Sono stati salvati da un elicottero del Reparto volo dei Vigili del fuoco della Sicilia due turisti rimasti bloccati su uno scoglio antistante la zona di Avola.Il mezzo aereo - giunto dalla base di Fo...

29 aprile 2018 19:07
Sono stati salvati da un elicottero del Reparto volo dei Vigili del fuoco della Sicilia due turisti rimasti bloccati su uno scoglio antistante la zona di Avola.

Il mezzo aereo - giunto dalla base di Fontanarossa - ha recuperato i turisti per mezzo del verricello, calando gli elisoccorritori che hanno imbracato le due persone, poi portate a bordo dell'aeromobile.

I due turisti sono stati, quindi, affidati alle cure sanitarie del 118. Per loro nulla di serio, a parte un pò di spavento.

https://youtu.be/7uA8pWA0QCU

 

