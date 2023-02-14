VITTORIA, SI PRESENTA IN COMMISSARIATO PER L’OBBLIGO DI FIRMA CON DROGA E UN COLTELLO IN TASCA, ARRESTATO
Si è presentato in commissariato, perché sottoposto alla misura cautelare dell’obbligo di firma alla polizia giudiziaria, con in tasca 22 grammi di hashish e un coltello a serramanico.
Con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze, un cittadino algerino di 26 anni è stato arrestato a Vittoria nel ragusano.
Era già stato indagato per lo stesso reato.
Gli agenti lo hanno bloccato dopo aver sentito un forte odore di droga proveniente dagli indumenti indossati dal giovane e visto il manico di un coltello che fuoriusciva dalla tasca dei suoi pantaloni.