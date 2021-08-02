VITTORIA: TENTA DI FORZARE IL DOMICILIO DELLA MOGLIE CON UN’ASCIA. ARRESTATO MARITO VIOLENTO

Aveva minacciato la moglie armato di un’ascia: per questo motivo un albanese di 32 anni è stato arrestato dalla polizia mentre tentava di introdursi in casa della moglie, nonostante il divieto di avvi...

Aveva minacciato la moglie armato di un’ascia: per questo motivo un albanese di 32 anni è stato arrestato dalla polizia mentre tentava di introdursi in casa della moglie, nonostante il divieto di avvicinamento.

La pattuglia era intervenuta in un condominio di Scoglitti dopo la segnalazione di una lite in ambito familiare e la presenza di un uomo che tentava di introdursi con la forza in casa della moglie. Gli agenti hanno rintracciato il 32enne sul pianerottolo dell’appartamento della moglie, in evidente stato di agitazione e sotto l’effetto di sostanze alcoliche.

L’uomo aveva un’ascia in mano che ha cercato di nascondere sotto lo zerbino, non appena ha visto arrivare i poliziotti.

L’albanese è stato dunque arrestato e ora si trova rinchiuso nel carcere di Ragusa.