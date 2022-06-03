VIVEVA IN TOSCANA IL 47ENNE DI PATERNÒ MORTO NELLO SCONTRO DI IERI SERA SULLA CATANIA MESSINA

Era originario di Paternò, ma viveva a Castagneto Carducci in provincia di Livorno in Toscana l'uomo di 47 anni che ieri sera è morto sulla A18 Messina-Catania, tra gli svincoli di Tremestieri e Rocca...

Era originario di Paternò, ma viveva a Castagneto Carducci in provincia di Livorno in Toscana l'uomo di 47 anni che ieri sera è morto sulla A18 Messina-Catania, tra gli svincoli di Tremestieri e Roccalumera, riporta il sito gazzettadelsud.it

Si tratta di Antonio Francesco Sciacca.

Non sono ancora del tutto chiari i motivi che hanno portato il 47enne paternese a perdere il controllo del mezzo (un malore oppure di un colpo di sonno).

Una persona è morta e tre sono rimaste ferite ieri sera dopo le 23 sull'autostrada A18 Messina-Catania.

L'incidente è avvenuto all'interno di una galleria all'altezza dell'abitato di Briga Marina, tra gli svincoli di Tremestieri e Roccalumera.

La vittima è un 47enne, originario di Paternò. Violentissimo l'impatto tra una Ford Fiesta e una Toyota Yaris; a bordo di quest'ultima viaggiavano le tre persone rimaste ferite mentre sulla Fiesta si trovava la persona deceduta. Secondo una prima ricostruzione il conducente della Fiesta avrebbe perso il controllo dell'auto, forse per un malore o un colpo di sonno, finendo contro il guard rail.

E' sopraggiunta poi l'altra auto che non è riuscita ad evitare l'ostacolo prendendo in pieno la Ford Fiesta. Il conducente dell'utilitaria è morto sul colpo.

