VIVI IL NATALE A CATANIA CON LA METRO: ORARI SPECIALI FESTIVI
In occasione delle festività natalizie, la Metropolitana di Catania annuncia un prolungamento dell’orario di servizio sulla tratta Monte Po-Stesicoro in specifiche giornate festive, offrendo ai cittadini un’opportunità in più per spostarsi comodamente in città.
Orari prolungati
Il servizio sarà operativo fino alle ore 1:00 di notte nelle seguenti domeniche:
- 29 dicembre 2024
- 5 gennaio 2025
Nelle suddette date, la metropolitana sarà disponibile dalle 8:30 del mattino fino all’1:00 di notte, con i seguenti orari per le ultime corse:
- Ultima corsa da Monte Po: ore 00:32
- Ultima corsa da Stesicoro: ore 1:00
Chiusura a Natale
Si ricorda inoltre che il giorno di Natale, mercoledì 25 dicembre 2024, il servizio di Metropolitana non sarà attivo.
Un'opportunità per vivere la città
Questo prolungamento degli orari rappresenta un’iniziativa mirata a favorire gli spostamenti durante il periodo natalizio, consentendo a cittadini e turisti di godere delle numerose attività e iniziative in programma nel centro città senza preoccupazioni legate alla mobilità.
Per ulteriori informazioni, si invita a consultare il sito ufficiale della Metropolitana di Catania o a contattare il servizio clienti.