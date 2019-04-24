95047

VIZZINI: CONDANNATO A 10 ANNI PER TRAFFICO DI DROGA

I Carabinieri della locale Stazione hanno arrestato il 54enne vizzinese Tommaso VAINA, in esecuzione di un ordine per la carcerazione emesso dalla Corte di Appello di Catania.L’uomo. già condannato da...

A cura di Redazione Redazione
24 aprile 2019 15:10
VIZZINI: CONDANNATO A 10 ANNI PER TRAFFICO DI DROGA -
Dintorni
Condividi

I Carabinieri della locale Stazione hanno arrestato il 54enne vizzinese Tommaso VAINA, in esecuzione di un ordine per la carcerazione emesso dalla Corte di Appello di Catania.

VIZZINI: CONDANNATO A 10 ANNI PER TRAFFICO DI DROGA
VIZZINI: CONDANNATO A 10 ANNI PER TRAFFICO DI DROGA

L’uomo. già condannato dai giudici per associazione a delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, reato commesso fino all’Agosto del 2013 tra Vizzini e i comuni limitrofi, dovrà scontare la pena comminatagli equivalente ad anni 10 di reclusione.

 

L’arrestato, assolte le formalità di rito, è stato associato al carcere di Caltagirone.

Continua a leggere su www.95047.it

Segui 95047