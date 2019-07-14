VIZZINI: DROGA NEL VASETTO DELLO “YOGURT”, ARRESTATO

I Carabinieri della Stazione di Vizzini, hanno arrestato nella flagranza di reato un 21enne del luogo.Ai militari non è passato inosservato il via vai di giovani lungo la via Catone di Vizzini; pertan...

I Carabinieri della Stazione di Vizzini, hanno arrestato nella flagranza di reato un 21enne del luogo.

Ai militari non è passato inosservato il via vai di giovani lungo la via Catone di Vizzini; pertanto, approfittando di un momento di disattenzione del pusher, hanno fatto irruzione nella sua abitazione presso cui, sul tavolo della cucina, hanno trovato all’interno di un vasetto di yogurt la marijuana pronta per essere smerciata.

Al temine della perquisizione domiciliare e personale, sono stati rinvenuti e sequestrati 5 involucri di carta stagnola, contenenti stupefacente per un peso complessivo di 10 grammi circa, 4 stecche di analoga sostanza per un totale di circa 30 grammi, due bilancini di precisione, nonché la somma in banconote di vario taglio, per un totale di euro 830,00, verosimilmente provento dall’attività illecita.

Il giovane, espletate le formalità di rito, è stato posto agli arresti domiciliari.