VIZZINI: Già ai domiciliari per droga si fa trovare in casa con altro “fumo”: arrestato e tradotto in carcere

Carabinieri della Stazione di Vizzini hanno arrestato il 31enne Andrea Sebastiano ICARO del posto, in esecuzione di un provvedimento restrittivo emesso dal G.I.P. del Tribunale di Caltagirone.

L’uomo, agli arresti domiciliari dal 22 maggio scorso per detenzione finalizzata allo spaccio di sostanze stupefacenti, durante un controllo dei militari è stato trovato in possesso di uno spinello e altra sostanza stupefacente del tipo marijuana in violazione delle prescrizioni imposte dalla misura restrittiva.

Il giudice, informato dai carabinieri, ha inteso inasprirne il regime detentivo ordinandone l’arresto e la reclusione nel carcere di Caltagirone.