VIZZINI, INCENDIO IERI SERA IN UNA PALAZZINA

15 agosto 2019 08:54
Vizzini
Paura a Vizzini ieri sera , in via Roma, dove un incendio ha coinvolto una palazzina di tre piani.

Le fiamme si sono sviluppate nell’appartamento sito al primo piano.

I vigili del fuoco intervenuti hanno evacuato diverse persone che aspettavano sui balconi e sul terrazzino.

I pompieri sono giunti da Caltagirone. Sul posto anche carabinieri e 118.

