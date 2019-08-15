VIZZINI, INCENDIO IERI SERA IN UNA PALAZZINA
A cura di Redazione
15 agosto 2019 08:54
Paura a Vizzini ieri sera , in via Roma, dove un incendio ha coinvolto una palazzina di tre piani.
Le fiamme si sono sviluppate nell’appartamento sito al primo piano.
I vigili del fuoco intervenuti hanno evacuato diverse persone che aspettavano sui balconi e sul terrazzino.
I pompieri sono giunti da Caltagirone. Sul posto anche carabinieri e 118.
