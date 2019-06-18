VIZZINI, NASCONDEVA LA DROGA NELLO YOGURT: IN MANETTE

I Carabinieri della stazione di Vizzini, hanno arrestato nella flagranza di reato un 21enne del luogo.Ai militari non è passato inosservato quel via vai di giovani in via Catone, pertanto approfittand...

I Carabinieri della stazione di Vizzini, hanno arrestato nella flagranza di reato un 21enne del luogo.

Ai militari non è passato inosservato quel via vai di giovani in via Catone, pertanto approfittando di un momento di disattenzione del pusher, hanno fatto irruzione nella sua abitazione, dove sul tavolo della cucina, hanno trovato all’interno di un vasetto di una nota marca di yogurt la marijuana pronta per essere smerciata.

Al temine della perquisizione domiciliare e personale, sono stati rinvenuti e sequestrati 5 involucri di carta stagnola, contenenti marijuana, per un peso complessivo di 10 grammi, 4 stecche di analoga sostanza per un totale di 24 grammi, due bilancini di precisione nonché la somma in banconote di vario taglio per un totale di 830 uro verosimilmente provento dall’attività illecita.

Il giovane, espletate le formalità di rito, veniva posto al regime degli arresti domiciliari.