VIZZINI, “RIPULIVANO” LE CASE DEI VICINI: DENUNCIATI

I Carabinieri della Stazione di Vizzini hanno denunciato un 23enne ed un 49enne, entrambi pregiudicati del posto, poiché ritenuti responsabili di ricettazione. Una proficua attività info investigativa ha indotto i militari ad eseguire delle perquisizioni nelle abitazioni dei due soggetti, al termine delle quali sono stati rinvenuti e sequestrati:

In casa del 23enne, ubicata in contrada Guzza, 1 calcio balilla marca Garlando; 1 telo in panno; 2 casse acustiche; 1 impianto stereo marca Philips modello AS445; merce risultata rubata il 29 aprile scorso in una seconda casa di contrada Guzza di proprietà di una persona di Licodia Eubea.

In casa del 49enne, ubicata in contrada Convettazzo, 4 pali in ferro zincato della misura di 10×10 cm e dall’altezza di 4.5 mt; materiale risultato essere oggetto di furto perpetrato nel mese di aprile 2020, nell’abitazione estiva di contrada Convettazzo di proprietà di una persona di Vizzini; 1 televisore marca LG; 3 sedie sdraio in ferro; 3 tavoli in plastica; 2 zanzariere da finestra; merce rubata lo scorso 18 aprile in un’abitazione contrada Conventazzo di proprietà di una persona di Vizzini.

I carabinieri hanno altresì rinvenuto e sequestrato: 17 sedie in plastica verde; 1 ringhiera in plastica da scala; 2 cisterne in alluminio marca “sansone” dalla capacità di lt 50; 1 zanzariera da balcone; 1 infisso interno ed esterno in plastica; 3 infissi in legno; 2 infissi in alluminio; 1 cancello in alluminio; 2 rotoli di rete per copertura di recinzione perimetrale; 1 porta a soffietto in plastica; 5 para angoli in plastica; 1 totem indiano con intagli; materiale per il quale il 49enne non ha saputo giustificare la provenienza e sul quale sono in corso ulteriori accertamenti utili ad individuare i legittimi proprietari.