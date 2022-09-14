Vizzini: sequestrate tre piantagioni di canapa indiana per un valore di oltre un milione di euro

Tre piantagioni di marijuana, costituite da oltre 1.500 piante collegate tra loro da un ingegnoso impianto di irrigazione azionato a distanza, sono state scoperte a Vizzini, dalla Guardia di Finanza d...

Tre piantagioni di marijuana, costituite da oltre 1.500 piante collegate tra loro da un ingegnoso impianto di irrigazione azionato a distanza, sono state scoperte a Vizzini, dalla Guardia di Finanza del Comando Provinciale di Catania.

Il sito individuato dai finanzieri, nei giorni scorsi, è in una zona impervia e densamente boschiva. I militari della Compagnia di Caltagirone, grazie al supporto della Sezione Aerea di Palermo e ai sofisticati mezzi in loro dotazione, sono riusciti ad individuare le uniche vie d’accesso alla zona impervia su cui insistevano le aree coltivate illegalmente.

L’attività di monitoraggio dei luoghi, intrapresa dalle Fiamme Gialle calatine, ha permesso di porre sotto sequestro le intere piantagioni nonché tutte le attrezzature: concimi liquidi e altri e materiali utilizzati per la coltivazione, rinvenuti sul posto.

Gli arbusti, in piena fase di maturazione e alti oltre due metri, erano celati all’interno di un’area appositamente rimaneggiata tramite l’utilizzo di mezzi pesanti al fine di garantirne l’occultamento verso l’esterno. Inoltre, a protezione dell’area, era stata costruita un’apposita recinzione che impediva il passaggio di animali.

La scoperta dei Finanzieri della Compagnia di Caltagirone ha consentito di ostacolare la successiva essiccazione, confezionamento e vendita delle piante di cannabis indica che avrebbero fruttato sul mercato illegale un guadagno di oltre un milione di euro. Sono in corso accertamenti per l’identificazione dei responsabili.

L’efficace operazione, rientra nel quadro delle attività svolte dalla Guardia di Finanza etnea a contrasto del traffico di sostanze stupefacenti ed a tutela della salute pubblica.