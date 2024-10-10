VIZZINI, TIR RIMANE INCASTRATO IN UNA VORAGINE: PROFONDA UNA DECINA DI METRI, AUTISTA ILLESO
La squadra dei Vigili del Fuoco del Distaccamento di Caltagirone è intervenuta a Largo Cappuccini a Vizzini per soccorrere un mezzo pesante sprofondato in parte in una voragine che si è aperta sulla sede stradale.
La voragine sembrerebbe profonda una decina di metri e il mezzo si trova in una situazione di instabilità poiché ha le ruote motrici sprofondate, in parte, al di sotto del piano stradale.
I Vigili del Fuoco sono intervenuti per le operazioni di sicurezza e il mezzo stesso.
Si è, dunque, reso necessario l’intervento di un’autogru inviata dalla Sede Centrale del Comando Provinciale e del funzionario di servizio.
L’autista del mezzo è rimasto illeso. Sul luogo dell’incidente è intervenuto il personale della Polizia Locale del Comune di Vizzini.