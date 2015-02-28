Volantino anti-Galatà sui muri della città

L'assessore: "Non ci faremo intimidire

95047.it Un volantino anonimo affisso sui muri della città: è quello comparso questa mattina e che prende di mira l'assessore Salvatore Galatà. Recita il volantino (dove vi è anche un errore di stampa, chissà se voluto o meno):

Alla faccia della legalità

Te le sei sistemate tutte

Questo non è clientalismo?

Se hai il coraggio

organizza un incontro pubblico

con te e tutto il tuo ufficio

e con le carte in mano...

vedremo chi è più trasparente

L'INTERVENTO DI GALATA': "Mi fa piacere sentire la vicinanza del sindaco e dei miei colleghi di Giunta. E' un momento difficile, ma nonostante ciò nessuno di noi si farà intimidire da queste vigliaccate; proseguiremo con il nostro impegno e ci affidiamo agli organi preposti per chiarire quali sono gli ignobili motivi che stanno dietro a questi vergognosi e anonimi insulti". Il volantino è stato coperto dagli agenti di polizia municipale.