Volantino anti-Galatà sui muri della città
L'assessore: "Non ci faremo intimidire
95047.it Un volantino anonimo affisso sui muri della città: è quello comparso questa mattina e che prende di mira l'assessore Salvatore Galatà. Recita il volantino (dove vi è anche un errore di stampa, chissà se voluto o meno):
Alla faccia della legalità
Te le sei sistemate tutte
Questo non è clientalismo?
Se hai il coraggio
organizza un incontro pubblico
con te e tutto il tuo ufficio
e con le carte in mano...
vedremo chi è più trasparente
L'INTERVENTO DI GALATA': "Mi fa piacere sentire la vicinanza del sindaco e dei miei colleghi di Giunta. E' un momento difficile, ma nonostante ciò nessuno di noi si farà intimidire da queste vigliaccate; proseguiremo con il nostro impegno e ci affidiamo agli organi preposti per chiarire quali sono gli ignobili motivi che stanno dietro a questi vergognosi e anonimi insulti". Il volantino è stato coperto dagli agenti di polizia municipale.