Volo Catania–Madrid, paura a bordo: pallone meteo a pochi metri dall’Airbus

Incontro ravvicinato ad alta quota tra un aereo di linea e un pallone sonda meteorologico. L’episodio, avvenuto il 24 agosto 2025 durante un volo da Catania a Madrid, è emerso solo ora grazie ai dettagli diffusi dopo l’indagine avviata dalla CIAIAC, l’Autorità spagnola per la sicurezza aerea. L’incidente è stato evitato per pochissimo a circa 11mila metri di quota.

Secondo quanto riportato dai siti specializzati, un Airbus A320-200 di Iberia, immatricolato EC-MDK, operante il volo IB-694 con 146 passeggeri e 6 membri dell’equipaggio, era in crociera a quota FL350 nei cieli sopra Palma di Maiorca quando l’equipaggio ha avvistato un pallone meteorologico. Il velivolo ha comunque proseguito regolarmente il viaggio, atterrando senza conseguenze a Madrid.

Il rapporto preliminare della CIAIAC, diffuso il 4 novembre 2025, indica che il pallone sonda è transitato a circa 200 metri alla destra dell’aereo e a soli 30 metri sopra la fusoliera. Al momento, l’accaduto è oggetto di ulteriori accertamenti da parte delle autorità competenti.

Un pallone meteorologico è un dispositivo aerostatico equipaggiato con strumenti per la rilevazione di dati atmosferici, come pressione, temperatura e umidità, trasmessi a terra tramite radiosonde. Si tratta di strumenti fondamentali per la meteorologia, ma la loro presenza nello spazio aereo commerciale impone elevati standard di sicurezza e monitoraggio.

L’episodio, rileva Giovanni D'Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”, ha riacceso il dibattito sui rischi potenziali legati ai palloni in quota, sia per finalità scientifiche sia per utilizzi militari o di sorveglianza.

Un rombo particolarmente intenso sarebbe stato registrato durante il passaggio ravvicinato, segno della pericolosa vicinanza tra il velivolo e il pallone. Per fortuna, grazie al pronto avvistamento da parte dell’equipaggio e alla dinamica di volo, non si sono registrate conseguenze.

Indagini in corso per chiarire le dinamiche esatte e per valutare eventuali misure preventive a tutela della sicurezza del traffico aereo civile.