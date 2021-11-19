VOLO CATANIA – MILANO CON CINQUE ORE DI RITARDO: 250 EURO DI RISARCIMENTO A PASSEGGERO

Pronunciata attesa subita dai numerosi passeggeri a bordo del volo in ritardo W65576 di Wizz Air con tratta aerea Catania – Malpensa della giornata di oggi, 19/11/2021.

A segnalare tale disservizio aereo diversi passeggeri a bordo che hanno inoltre lamentato la scarsità di informazioni fornite dagli assistenti di volo e di terra della compagnia aerea.

Nello specifico ci riferiamo al volo in ritardo W65576 originariamente schedulato con partenza dall’aeroporto Vincenzo Bellini di Catania Fontanarossa alle 06:10 ed arrivo previsto all'aeroporto di Milano Malpensa per le 08:10, l’aeromobile ha invece toccato il suolo lombardo soltanto alle 13:18, accumulando quindi un ritardo all'arrivo pari a 5 ore e 8 minuti.

A seguito delle segnalazioni di ritardo lo staff tecnico della claim company Italia Rimborso si è immediatamente attivato analizzando le dinamiche del ritardo aereo affermando che “nessuna circostanza eccezionale sembrerebbe essere intervenuta a causare il ritardo aereo del volo in oggetto”.

Stando a ciò, seguendo i dettami del Regolamento Europeo 261/2004, sembrerebbe spianarsi la strada verso la “compensazione pecuniaria” che riconosce ad ogni passeggero un importo pari ad 250 €, importo relativo ad un ritardo aereo (all'arrivo) oltre le 3 ore, per distanze aeree inferiori ai 1500, dove naturalmente non siano intervenute circostanze eccezionali non addebitabili alla diretta responsabilità della compagnia aerea.

