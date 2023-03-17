VOLO IN RITARDO RYANAIR CATANIA BOLOGNA DI OLTRE TRE ORE, 250€ AI PASSEGGERI

Giornata da incubo per centinaia di passeggeri. Dovevano raggiungere Bologna, ma il volo ha riportato oltre tre ore di ritardo all’atterraggio. È accaduto giovedì 15 marzo, con il volo Catania Bologna...

È accaduto giovedì 15 marzo, con il volo Catania Bologna FR6271, con pesanti disagi per i passeggeri della compagnia aerea Ryanair.

I passeggeri, quindi, sono stati costretti a trascorrere ore intere all’interno dell’aeroporto di Catania, vedendo rinviato il proprio volo in partenza inizialmente alle 08:45 e atterrato solamente nelle prime ore del pomeriggio e precisamente alle 13:55.

Un disservizio che ha portato non pochi disagi per i passeggeri desiderosi di raggiungere la città bolognese, che, però, grazie all’assistenza gratuita di ItaliaRimborso, possono ottenere 250 euro come compensazione pecuniaria.

Sembra che il ritardo, infatti, sia dovuto a problematiche della compagnia aerea ed il team sostiene che ci possano essere gli estremi per l’applicazione del Regolamento Comunitario 261/2004.Per contattare ItaliaRimborso e segnalare il volo in ritardo Ryanair Catania Bologna è possibile farlo segnalando direttamente il disservizio con il form presente nel sito italiarimborso.it.