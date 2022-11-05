VOLO IN RITARDO WIZZAIR CATANIA MILANO DI QUASI SETTE ORE,<br>250€ AI PASSEGGERI

Giornata da incubo per centinaia di passeggeri diretti in Lombardia. Dovevano raggiungere Milano, ma il volo ha riportato quasi sette ore di ritardo all’atterraggio. È accaduto, ieri mattina, giovedì...

Giornata da incubo per centinaia di passeggeri diretti in Lombardia. Dovevano raggiungere Milano, ma il volo ha riportato quasi sette ore di ritardo all’atterraggio. È accaduto, ieri mattina, giovedì 3 novembre, con il volo Catania Milano W65576, con pesanti disagi per i passeggeri della compagnia aerea Wizzair.

I passeggeri, quindi, sono stati costretti a trascorrere ore intere all’interno dell’aeroporto di Catania, vedendo rinviato il proprio volo in partenza inizialmente alle 06:30 e atterrato solamente alle 15:25.

Un disservizio che ha portato non pochi disagi per i passeggeri desiderosi di raggiungere la città lombarda, che, però, grazie all’assistenza gratuita di ItaliaRimborso, possono ottenere 250 euro come compensazione pecuniaria. Sembra che il ritardo, infatti, sia dovuto a problematiche della compagnia aerea ed il team sostiene che ci possano essere gli estremi per l’applicazione del Regolamento Comunitario 261/2004.

