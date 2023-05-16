VOLO MILANO-BRINDISI, DONNA RIFIUTA DI SPEGNERE IL TELEFONO: TRE ORE DI RITARDO E ARRIVO DELLA POLIZIA

Su un volo Ryanair Milano-Brindisi, una donna si è rifiutata di spegnere il telefono perché impegnata in una videochiamata. Come riporta il Quotidiano di Puglia, giovedì, l’aereo stava per partire da...

Come riporta il Quotidiano di Puglia, giovedì, l’aereo stava per partire da Malpensa, ma a causa della passeggera, ha accumulato un ritardo di tre ore. L’equipaggio è stato infatti costretto a interrompere le manovre in pista e a chiamare la polizia.

Secondo il racconto dei presenti, la donna si sarebbe rifiutata di spegnere il telefono, nonostante le ripetute richieste del personale di bordo, e avrebbe minacciato lo staff dicendo che avrebbe tenuto lo smartphone acceso durante il volo.

A quel punto, il comandante è stato costretto a tornare indietro e a chiamare la polizia. Gli agenti sono saliti a bordo e hanno fatto scendere la donna. L’aereo è poi potuto ripartire, ma con tre ore di ritardo.