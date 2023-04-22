VOLO SALVA-VITA DA CATANIA A ROMA PER BIMBA DI 6 MESI

Doppio volo salva-vita per un Falcon 900 dell’Aeronautica Militare per portare due bimbi dalla Sardegna prima e dalla Sicilia poi fino a Roma.Dopo essere decollato da Cagliari, nel primo caso, il Falc...

Doppio volo salva-vita per un Falcon 900 dell’Aeronautica Militare per portare due bimbi dalla Sardegna prima e dalla Sicilia poi fino a Roma.

Dopo essere decollato da Cagliari, nel primo caso, il Falcon è atterrato all’aeroporto romano di Ciampino, dove ha trasportato una bimba di appena 4 giorni, in imminente pericolo di vita, trasferita dal presidio ospedaliero Duilio Casula del capoluogo della Sardegna all’Ospedale Bambin Gesù di Roma, accompagna dai genitori e dal personale sanitario.

Dopo l’atterraggio, l’equipaggio del 31° Stormo ha ricevuto un secondo ordine di missione per un trasferimento richiesto alla prefettura di Catania, dalla Azienda ospedaliera universitaria Policlinico Rodolico-San Marco.

Stavolta l’intervento era per una bimba di sei mesi, che aveva bisogno anche lei di imminenti cure presso l’ospedale pediatrico Bambin Gesù di Roma. La piccola ha viaggiato all’interno di una culla termica ed è stata accompagnata dalla mamma e dai medici.

Entrambe le richieste sono state gestite e coordinate dalla Sala situazioni di vertice del Comando della Squadra aerea, la sala operativa dell’Aeronautica Militare che ha tra le proprie funzioni anche quella di disporre e gestire questo tipo di missioni in favore dei cittadini.