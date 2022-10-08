Volo salva-vita per un bambino di due anni da Catania a Genova
Si è da poco concluso il volo salva-vita, effettuato con un jet Falcon 50 dell’Aeronautica Militare, che ha trasportato, dall’aeroporto di Catania a quello di Genova, un bambino di appena 2 anni in grave pericolo di vita.
Il piccolo paziente, precedentemente ricoverato presso l’Azienda Ospedaliera Universitaria «G. Martino» di Messina - spiega l’Aeronautica Militare - è stato trasportato con estrema urgenza a bordo dell’aereo militare decollato dall’aeroporto di Ciampino -sede del 31° Stormo- per Catania intorno alle 6.30 di questa mattina.
Dopo aver imbarcato il bambino e l’equipe medica, il velivolo è decollato nuovamente per poi raggiungere l’aeroporto di Genova.
Qui un’ambulanza ha consentito al paziente di raggiungere l’ospedale pediatrico Gaslini per ricevere le necessarie cure specialistiche.