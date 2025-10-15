Volo salvavita per una bimba di 6 mesi: trasferita d’urgenza da Catania a Genova

Nella giornata di ieri la Prefettura di Catania ha coordinato con successo un delicatissimo trasporto sanitario d’urgenza per salvare la vita di una bambina di appena 6 mesi, affetta da gravi patolog...

Nella giornata di ieri la Prefettura di Catania ha coordinato con successo un delicatissimo trasporto sanitario d’urgenza per salvare la vita di una bambina di appena 6 mesi, affetta da gravi patologie.

La piccola paziente, ricoverata presso l’ospedale Ospedale Garibaldi di Catania, necessitava con urgenza di cure altamente specialistiche che potevano essere garantite solo dal Istituto Giannina Gaslini di Genova. Le sue condizioni cliniche, tuttavia, non permettevano l’utilizzo di voli civili.

Per questo motivo la Prefettura ha attivato immediatamente un piano di emergenza, organizzando un volo militare per consentire il trasferimento dell’equipe medica dal Gaslini al Garibaldi. Dopo essere stata stabilizzata dagli specialisti, la piccola è stata accompagnata in ambulanza scortata dalla Polizia Stradale fino all’aeroporto di Aeroporto di Catania-Fontanarossa, per poi partire alla volta di Genova.

Fondamentale il supporto dell’Aeronautica Militare, che ha messo a disposizione un velivolo dedicato e garantito il volo in tempi rapidissimi e in totale sicurezza.

Il prefetto di Catania, Pietro Signoriello, ha voluto ringraziare tutti coloro che hanno reso possibile l’operazione:

“Siamo profondamente grati ai medici e agli operatori sanitari che hanno garantito le cure necessarie alla nostra giovane paziente presso l'ospedale Garibaldi. Desideriamo inoltre ringraziare l’Aeronautica Militare per la celerità e l’efficienza con cui ha organizzato il volo”.

Grazie al lavoro di squadra tra Prefettura, personale sanitario e forze armate, la bambina è stata trasferita in poche ore, ricevendo l’assistenza necessaria per affrontare il delicato percorso di cura.