95047

VOLPE INVESTITA TROVATA SENZA VITA NEI PRESSI DELLA PISCINA COMUNALE DI PATERNÒ

Nella mattinata odierna, 19 Aprile 2024 nei pressi della piscina comunale di Paternò, è stata rinvenuta la carcassa di una volpe. L'animale, presumibilmente, è stato investito da un veicolo.Lo scatto...

A cura di Redazione Redazione
19 aprile 2024 20:54
VOLPE INVESTITA TROVATA SENZA VITA NEI PRESSI DELLA PISCINA COMUNALE DI PATERNÒ -
News
Condividi

Nella mattinata odierna, 19 Aprile 2024 nei pressi della piscina comunale di Paternò, è stata rinvenuta la carcassa di una volpe. L'animale, presumibilmente, è stato investito da un veicolo.

Lo scatto che testimonia questo triste episodio è stato gentilmente inviato da uno dei nostri lettori.

Purtroppo, la fauna selvatica risulta spesso vittima del traffico cittadino, soprattutto lungo le arterie stradali principali.

Sebbene sia raro avvistare esemplari di volpe in contesti urbani, proprio nelle settimane scorse, un bellissimo esemplare di questa specie era stato immortalato mentre si aggirava per le vie cittadine.

Questo episodio ci ricorda l'importanza di guidare con prudenza e rispetto per gli animali che condividono il nostro ambiente.

Continua a leggere su www.95047.it

Segui 95047