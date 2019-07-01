VORAGINE NEL NAPOLETANO, PRECIPITA UN CAMION DEI RIFIUTI CON L'AUTISTA
Una grossa voragine si è aperta davanti alla Basilica di San Mauro a Casoria, in provincia di Napoli.
Nella voragine, larga e profonda decine di metri, è precipitato un compattatore di rifiuti: l'autista, recuperato dai vigili del fuoco, è in ospedale per accertamenti.
La strada è stata chiusa al traffico e transennata: sette palazzi sono stati sgomberati.
Secondo quanto riferito dai presenti, nell'area si è avvertito un forte odore di gas.
Casoria non è nuova a casi del genere: qualche settimana fa una voragine minacciò gli edifici nei pressi del municipio.
Anche il quel caso la strada fu chiusa al traffico e transennata, creando non pochi disagi alla popolazione.