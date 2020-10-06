VOTO FOTOGRAFATO E 50 EURO DI RICOMPENSA: 7 PRESI A VILLALBA

Cinquanta euro per un voto, certificato con una foto della scheda mostrata al momento dell'incasso. I carabinieri di Villalba (Caltanissetta) hanno denunciato sette persone per corruzione elettorale e...

Dalle indagini dei carabinieri è risultato che due persone avrebbero offerto a cinque elettori una somma di denaro in cambio del voto a favore di alcuni candidati.