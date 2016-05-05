Il voto sulla esternalizzazione dei servizi cimiteriali

L’intervento del consigliere di minoranza Roberto Faranda

95047.it Riceviamo e pubblichiamo:

“Ci sono voluti quasi due anni per arrivare alla tanto attesa approvazione della mozione per l’esternalizzazione dei servizi cimiteriali. Infatti la stessa era stata oggetto di azione ostruzionistica da parte della maggioranza che a parole si dichiarava favorevole all’ipotesi e dall’altra puntualmente si opponeva di fatto con il misero sistema del rinvio pretestuoso.

Finalmente, in consiglio comunale la mozione da me proposta, sottoscritta anche dai consiglieri Mannino, Rau, Signorello, Valore e Virgolini è stata approvata con l’assenso dei consiglieri Messina, Furnari, Sambataro, Sciacca, Fallica e Gentile.

Un importante atto di indirizzo, fortemente voluto dal sottoscritto, con il quale si vuole impegnare il Sindaco e la Giunta a procedere con l'attivazione di tutte le verifiche per l'esternalizzazione dei servizi connessi con le attività cimiteriali, approvare un piano di organizzazione che non preveda costi di gestione aggiuntivi a carico dell'Ente, finalizzato a dare dignità ai nostri cimiteri che attualmente versano in condizioni di grave degrado”.