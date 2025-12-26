Vulcani siciliani in attività: Stromboli con trabocco lavico in corso , Etna a livello rosso
È in corso un trabocco lavico sul vulcano Stromboli, nell’arcipelago delle Eolie. A comunicarlo è l’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV) – Osservatorio Etneo di Catania, che monitora...
È in corso un trabocco lavico sul vulcano Stromboli, nell’arcipelago delle Eolie. A comunicarlo è l’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV) – Osservatorio Etneo di Catania, che monitora costantemente l’attività dei vulcani siciliani.
Dalle immagini del sistema di sorveglianza dell’INGV è visibile un piccolo flusso di lava che si riversa dall’area craterica Nord verso l’alta parte della Sciara del Fuoco.
La colata lavica, lunga alcune decine di metri, rimane stazionaria da diverse ore e non mostra al momento avanzamenti significativi.
Nel frattempo prosegue la normale attività stromboliana, con esplosioni ordinarie provenienti da diverse bocche attive nelle principali aree crateriche del vulcano.
Dati di monitoraggio
Dal punto di vista sismico, l’ampiezza media del tremore vulcanico allo Stromboli si mantiene su livelli medi.
L’analisi dei segnali di deformazione del suolo non evidenzia alcuna variazione significativa nelle serie delle reti clinometrica e GNSS ad alta frequenza.
Etna: tremore vulcanico ancora elevato
Resta alta anche l’attenzione sull’Etna, dove il tremore vulcanico continua a mantenersi su valori elevati, classificati a livello rosso.
Si tratta di un parametro che indica una significativa attività interna del sistema magmatico, pur in assenza, al momento, di un’eruzione in corso.
La situazione rimane costantemente sotto controllo da parte dell’INGV, mentre alla popolazione e ai visitatori viene raccomandato di attenersi alle indicazioni ufficiali e a eventuali ordinanze di sicurezza.