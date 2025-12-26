Vulcani siciliani in attività: Stromboli con trabocco lavico in corso , Etna a livello rosso

È in corso un trabocco lavico sul vulcano Stromboli, nell’arcipelago delle Eolie. A comunicarlo è l’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV) – Osservatorio Etneo di Catania, che monitora...

A cura di Redazione 26 dicembre 2025 20:44

Condividi