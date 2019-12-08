VUOI SAPERE CON CHI INTERAGISCI DI PIÙ SU WHATSAPP? ESISTE UNA FUNZIONE NASCOSTA CHE LO DICE
Designtaxi ha rivelato l’esistenza di una funzione che permette di scoprire con chi chattiamo di più su Whatsapp.
Per accedervi basta andare sulle “Impostazioni”, selezionare “Utilizzo dati e archivio” e cercare, in basso, “Utilizzo archivio”. Lì apparirà una lista delle persone e dei gruppi con cui abbiamo interagito di più.
Un dettaglio importante: il peso dei file di grandi dimensioni, e quindi delle foto e dei video, interviene nel conteggio.
La funzione calcola il totale di messaggi di testo, gif, adesivi, foto, video e vocali ci siamo scambiati con i nostri contatti.
È normale, quindi, che tra i primi risultati possa comparire un gruppo, più che una singola persona: ad esempio la chat che condividiamo con alcuni amici, con i colleghi di lavoro o, in caso di figli che vanno alle elementari, con i genitori (un flagello di cui parlavamo qui). “Utilizzo archivio” permette di eliminare le singole chat che occupano troppo spazio.
La funzione, quindi, è utile per capire chi tra i nostri contatti sentiamo di più e con chi scambiamo più informazioni, ma anche chi intasa di più il nostro telefono di contenuti, spesso, non richiesti.