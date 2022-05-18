Week-end a Milano, qualche consiglio pratico

Avete deciso di trascorrere in compagnia dei vostri amici un bel fine settimana a Milano. Proviamo a capire come si può organizzare nel migliore dei modi il weekend, tenendo conto che il capoluogo lom...

Avete deciso di trascorrere in compagnia dei vostri amici un bel fine settimana a Milano. Proviamo a capire come si può organizzare nel migliore dei modi il weekend, tenendo conto che il capoluogo lombardo offra veramente tanti spunti di interesse.

Anche nel caso in cui abbiate poco tempo, passare un fine settimana a Milano è sempre un'ottima idea. In effetti, ci sono attività ed eventi che soddisfano un po' tutte le esigenze. Il capoluogo meneghino offre tanti musei e tante zone in cui potersi dedicare allo shopping.

Organizzare al meglio la vostra visita a Milano

Uno dei primi aspetti da valutare è l’organizzazione del vostro weekend milanese dal punto di vista prettamente pratico. Ovvero, come muoversi in città: in tal senso, il suggerimento migliore è quello di comprare un biglietto giornaliero per poter prendere i mezzi pubblici senza alcuna limitazione. Altrimenti, nel caso in cui si dovesse rimanere qualche giorno in più, si può pensare all’acquisto del biglietto tre giorni, scaricando l’apposita app di ATM sul proprio device mobile.

Grazie all’app ufficiale di ATM, infatti, sarà molto più semplice calcolare i propri itinerari, ma anche andare alla ricerca di tutte quelle informazioni che riguardano gli orari dei mezzi pubblici, così come i tempi di attesa che sono previsti. Interessante, ad esempio, provare a fare un giro in tram per Milano: si tratta di un mezzo storico, che permette di ammirare la città in tutta la sua bellezza.

Nel caso in cui una delle vostre mete preferite a Milano siano i musei, allora il suggerimento è sempre quello di prestare attenzione alla prenotazione anticipata, che spesso avviene tramite gli appositi mezzi messi a disposizione online. In caso contrario, il rischio che si corre è quello di dover passare ore e ore in attesa di un biglietto, scoprendo poi magari che sono terminati e, di conseguenza, perdendo tempo prezioso che avrebbe potuto essere dedicato ad altro. In fondo, per pianificare e prenotare una visita ai principali musei meneghini, come ad esempio Palazzo Reale oppure il MUDEC, ma anche ad attrazioni storiche come il Cenacolo Vinciano o il Duomo, è un gioco da ragazzi online.

Qualche attrazione da non perdere nel vostro weekend milanese

Impossibile non partire con il vostro fine settimana andando alla scoperta di quanto può offrire il Quadrilatero della Moda. Si tratta di un quartiere che è dedicato proprio allo shopping, in cui si possono trovare negozi delle più grandi e importanti firme di moda in tutto il mondo. Una serie di boutique che non sono adatte a tutti i portafogli, ma anche solo ammirarle dalla vetrina è impagabile.

Abbandonato il quartiere dell’alta moda, non si può non passeggiare tra Piazza de La Scala e Galleria Vittorio Emanuele, fino ad arrivare a Piazza Duomo. Si tratta del centro storico del capoluogo meneghino e in cui è praticamente obbligatorio scattare almeno una foto. Inutile dire che il Duomo di Milano deve essere visitato a tutti i costi, tra gli altri luoghi un po’ meno conosciuti da non perdere troviamo sicuramente Piazza Mercanti, in cui è facile lasciarsi coinvolgere dai profumi di una Milano molto antica, e poi la chiesa di Santa Maria presso San Satiro. Inevitabile anche un salto a visitare le Colonne di San Lorenzo. Per concludere la giornata, il consiglio è quello di organizzare un aperitivo o una cenetta sui Navigli, una delle zone più alla moda di Milano, che ospita una serie praticamente sconfinata di locali e ristoranti, che offrono pietanze molto diverse tra loro.