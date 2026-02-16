Weekend sull’Etna: donna ferita con lo slittino e due malori, interviene il Soccorso Alpino

Il Soccorso Alpino e Speleologico Siciliano (CNSAS) ha garantito, anche nelle giornate di sabato 14 e domenica 15 febbraio, la presenza di due presidi operativi sull’Etna, rispettivamente sul versante nord a Piano Provenzana e sul versante sud al Piazzale Rifugio Sapienza.

L’attività dei tecnici del Soccorso Alpino ha contribuito a rafforzare la sicurezza in alta quota, in un contesto montano particolarmente impervio e reso ancora più insidioso dalle intense nevicate delle ultime settimane.

Nel corso della giornata di sabato, i tecnici sono intervenuti sul versante sud dell’Etna per soccorrere una donna che, dopo essere scivolata con uno slittino lungo un pendio del cratere Silvestri superiore, ha urtato alcune rocce.

La giornata di domenica ha visto invece i soccorritori impegnati fin dalle prime ore del mattino per assistere un minore colto da un importante malore. Il ragazzo è stato valutato sul posto e trasportato rapidamente a valle, dove è stato affidato al personale del 118 per il successivo trasferimento in ospedale.

In tarda mattinata, un secondo intervento ha riguardato una donna incinta colta da malore, assistita dai tecnici del Soccorso Alpino.

Nel frattempo, il peggioramento delle condizioni meteorologiche, con vento e nuove nevicate, ha scoraggiato molti escursionisti e visitatori, che già prima dell’ora di pranzo hanno abbandonato le principali aree di fruizione su entrambi i versanti del vulcano.

Sul versante sud è stata inoltre garantita la presenza di un’ambulanza del 118 dedicata agli interventi in ambiente montano in supporto alle operazioni del Soccorso Alpino.

Nessun presidio è stato attivato invece nell’area delle alte Madonie, a Piano Battaglia, a causa dell’assenza di neve.