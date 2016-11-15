WhatsApp annuncia le videochiamate: ecco come funzionano

Dopo le chiamate vocali WhatsApp fa un ulteriore passo annunciando ufficialmente la nuova funzione per video chiamare i propri contatti. Le video chiamate erano già arrivate su Facebook Messenger e Du...

Dopo le chiamate vocali WhatsApp fa un ulteriore passo annunciando ufficialmente la nuova funzione per video chiamare i propri contatti. Le video chiamate erano già arrivate su Facebook Messenger e Duo, l’app di messaggistica di Google, ma la novità per WhatsApp era attesa da tempo e segna un giro di boa per questa tecnologia. Nel corso dei prossimi giorni, infatti, più di un miliardo di utenti potranno effettuarle su Android, iPhone o Windows Phone. WhatsApp, in questo modo, allarga il mercato delle videochiamate alla quasi totalità dei sistemi operativi presenti sugli smartphone.

Come faccio a videochiamare con WhatsApp?

WhatsApp punta a rendere le comunicazioni semplici e veloci, a partire dal lancio di una videochiamata. Per farlo, infatti, basta entrare in una chat con uno dei nostri contatti e cliccare sul pulsante a forma di cornetta del telefono (COME DA FOTO).

A questo punto WhatsApp ci chiederà se preferiamo avviare una semplice telefonata o una videochiamata. E il gioco è fatto.