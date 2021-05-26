WHATSAPP, ARRIVA LA NUOVA FUNZIONE PER VELOCIZZARE GLI AUDIO DEI MESSAGGI VOCALI

Su WhatsApp ora è possibile ascoltare i messaggi audio anche al doppio della velocità. La novità fa parte dell'ultimo aggiornamento dell'applicazione, già disponibile per gli utenti iPhone sull'App St...

La nuova funzione permette di scegliere la velocità a cui ascoltare ogni messaggio vocale ricevuto grazie ai tasti 1x (velocità standard), 1,5x (versione accelerata) e 2x (al doppio della velocità).

Per utilizzare la nuova funzione bisogna aggiornare la app. Per farlo basterà andare sull’App Store, cercare 'WhatsApp' e cliccare su 'aggiorna'.

La novità è stata molto commentata sui social e in particolare su Twitter, dove l'hashtag #WhatsApp è in tendenza. In tanti ne parlano come della "svolta di cui avevamo bisogno", vista la possibilità di ascoltare messaggi anche lunghissimi in tempi più brevi.