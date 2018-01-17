WhatsApp cancellati? Da oggi si possono recuperare e leggere, ecco come
Avete ricevuto un messaggio su Whatsapp che poi è stato prontamente cancellato dal mittente e siete curiosi?
Ecco la app che recupera i messaggi, si chiama WhatsRemoved ed è la nuova app che permette di recuperare i messaggi cancellati su WhatsApp.
sfruttando la lettura delle notifiche ricevute da WhatsApp, che rende disponibili i messaggi anche dopo la loro cancellazione.
COME FUNZIONA?
Il funzionamento di WhatsRemoved è molto semplice: basterà installarla sul proprio smartphone e automaticamente l'applicazione sfrutterà il momento dei 7 minuti per "memorizzare" il messaggio ricevuto visto che lo stesso viene effettivamente inviato allo smartphone anche se poi successivamente cancellato. L'applicazione agirà proprio il momento temporale della stasi della notifica in entrata avvisando l'utente ogni volta che il messaggio viene cancellato.
L'applicazione WhatsRemoved per recuperare i messaggi cancellati su Whatsapp è esclusiva del sistema operativo di Android ed è gratuita e non crea conflitto con Whatsapp essendo esterna ad esso.