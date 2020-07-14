WHATSAPP DOWN, L'APP DI MESSAGGISTICA MOMENTANEAMENTE FUORI USO

WhatsApp down in questo momento in diverse parti del mondo. L'app di messaggistica istantanea sembra non funzionare, rendendo impossibile inviare e ricevere messaggi agli utenti. Le segnalazioni sono...

WhatsApp down in questo momento in diverse parti del mondo. L'app di messaggistica istantanea sembra non funzionare, rendendo impossibile inviare e ricevere messaggi agli utenti. Le segnalazioni sono già numerose, con l'hashtag #WhatsappDown in tendenza sui social. I principali problemi vengono riscontrati nell'accesso a WhatsApp Web, la versione da fisso della nota app di proprietà di Facebok. Tuttavia anche da mobile la chat sembra non funzionare regolarmente. Secondo il sito Down Detector, che raccoglie le segnalazioni inerenti i malfunzionamenti delle principali app, WhatsApp sta dando problemi agli utenti in Europa, Italia inclusa, e in diverse zone del Nord e Sud America.