WHATSAPP DOWN, L'APP DI MESSAGGISTICA NON FUNZIONA , SEGNALAZIONI DA TUTTA ITALIA
Dalle 22 circa di oggi, giovedì 28 aprile, tantissimi utenti stanno segnalando malfunzionamenti nella nota app di messaggistica, come riporta anche il sito Downdetector. In particolare, quando si apre l’app, in alto appare la parola “connessione…” che però non va più via, impedendo così agli utenti di poter ricevere o inviare messaggi.
I server dell'applicazione di proprietà di Mark Zuckerberg stanno riscontrando problemi di connessione questa sera di giovedì 28 aprile 2022 che impediscono agli utenti di collegarsi al servizio, inviare messaggi e foto.
Non è ancora chiara la causa del problema, ma diversi utenti sui social segnalano diverse problematiche di utilizzo legate all'app. Anche in Italia tutti gli utilizzatori sono stati colpiti dalla problematica al servizio, la cui operatività attualmente sembra proseguire a singhiozzo visto che altri utenti continuano a usare l'app senza problemi.
Come al solito in questi casi, molti utenti si sono riversati su twitter per denunciare i problemi con l'hashtag WhatsAppDown. Secondo il sito downdetector, le prime segnalazioni di malfunzionamento sono arrivate intorno alle 22 ora italiana per poi crescere repentinamente.