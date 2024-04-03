WHATSAPP E INSTAGRAM FUORI SERVIZIO: PROBLEMI PER GLI UTENTI DI META

Gli utenti di WhatsApp e Instagram, due delle piattaforme di comunicazione più utilizzate al mondo, stanno attualmente affrontando difficoltà nell'accesso e nell'utilizzo delle applicazioni. Entrambe...

Gli utenti di WhatsApp e Instagram, due delle piattaforme di comunicazione più utilizzate al mondo, stanno attualmente affrontando difficoltà nell'accesso e nell'utilizzo delle applicazioni. Entrambe le piattaforme sono parte della galassia Meta, precedentemente nota come Facebook, sotto la guida di Mark Zuckerberg.

Secondo il sito Downdetector, che monitora le segnalazioni di anomalie e guasti online, un numero significativo di utenti sta segnalando problemi di accesso e funzionamento su entrambe le piattaforme, non solo in Italia ma anche a livello internazionale.

In particolare, i problemi con WhatsApp sembrano diffondersi su scala globale, con un numero crescente di utenti che lamentano difficoltà nell'invio e nella ricezione di messaggi, nonché nell'accesso all'app stessa.

Questo ha generato disagio e frustrazione tra gli utenti che dipendono pesantemente da WhatsApp per le loro comunicazioni quotidiane.

Anche Instagram, la popolare piattaforma di condivisione di foto e video, è stata colpita da interruzioni simili, con molti utenti che segnalano difficoltà nell'accesso all'app e nel caricamento di contenuti.

Al momento, non è chiaro quali siano le cause specifiche di questi problemi tecnici e se saranno risolti rapidamente. Tuttavia, il team di sviluppo di Meta è al lavoro per risolvere le problematiche e ripristinare il normale funzionamento delle applicazioni il prima possibile..