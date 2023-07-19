WHATSAPP E INSTAGRAM NON STANNO FUNZIONANDO

AGGIORAMENTOI Servizi Meta in down: segnalati problemi nell'accesso con Whatsapp e Instagram nella serata di oggi , 19 luglio 2023.Sul protale Downdetector sono arrivate nuove segnalazioni, sembra che...

I Servizi Meta in down: segnalati problemi nell'accesso con Whatsapp e Instagram nella serata di oggi , 19 luglio 2023.

Sul protale Downdetector sono arrivate nuove segnalazioni, sembra che sia Facebook sia WhatsApp si siano bloccati e che gli utenti non riescano accedere o inviare messaggi sulle piattaforme.

Le segnalazioni sono già nell'ordine delle migliaia.

Il sito downdetector, che monitora le anomalie della rete, evidenzia un'impennata delle segnalazioni di malfunzionamento dalle 22 italiane, con impossibilità di inviare e ricevere messaggi.

Su Twitter, arriva il messaggio del profilo @WaBetaInfo, sempre informato sulle novità relative all'applicazione: "WhatsApp sta riscontrando gravi interruzioni di servizio.

Vi terrò aggiornati sulla situazioni e su ogni sviluppo" fino al "momento in cui il servizio sarà pienamente ristabilito".