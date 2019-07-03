WHATSAPP, FACEBOOK E INSTAGRAM: SEGNALATI PROBLEMI IN TUTTA ITALIA
Si ripete ancora una volata il "down" completo in casa Zuckerberg: WhatsApp, Facebook e Instagram, infatti, hanno problemi in questi ultimi minutiSono tantissime le segnalazioni, come riportato dal po...
A cura di Redazione
03 luglio 2019 16:15
Si ripete ancora una volata il "down" completo in casa Zuckerberg: WhatsApp, Facebook e Instagram, infatti, hanno problemi in questi ultimi minuti
Sono tantissime le segnalazioni, come riportato dal portale downdetector, che aumentano con il passare dei minuti. Le prime avvisaglie si sono infatti avute pochissimi istanti fa con l'impossibilità di caricare le immagini.
Fateci sapere nei commenti se anche voi avete problemi con le piattaforme del "gruppo Zuckerberg".
WHATSAPP, FACEBOOK E INSTAGRAM: SEGNALATI PROBLEMI IN TUTTA ITALIA