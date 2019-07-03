WHATSAPP, FACEBOOK E INSTAGRAM: SEGNALATI PROBLEMI IN TUTTA ITALIA

Si ripete ancora una volata il "down" completo in casa Zuckerberg: WhatsApp, Facebook e Instagram, infatti, hanno problemi in questi ultimi minutiSono tantissime le segnalazioni, come riportato dal po...

Si ripete ancora una volata il "down" completo in casa Zuckerberg: WhatsApp, Facebook e Instagram, infatti, hanno problemi in questi ultimi minuti

Sono tantissime le segnalazioni, come riportato dal portale downdetector, che aumentano con il passare dei minuti. Le prime avvisaglie si sono infatti avute pochissimi istanti fa con l'impossibilità di caricare le immagini.

Fateci sapere nei commenti se anche voi avete problemi con le piattaforme del "gruppo Zuckerberg".